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Схватка (2014)
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Схватка (2014) (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2014, Схватка (2014). Сезон 1. Серия 3
Детективы18+

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Сюжет

Евгений ничего не помнит о своей прошлой жизни. Единственное, что он понял, — он не простой человек. У простых людей дома не хранятся огромные суммы денег и паспорта на разные фамилии. В это же время ФСБ приступило к расследованию дела о семи пропавших молодых людях.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Детективы

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка (2014)»