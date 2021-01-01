WinkДетямШоу Насти и Вовы2-й сезон4-я серия
Шоу Насти и Вовы (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.42021, Шоу Насти и Вовы. Сезон 2. Серия 4
ТВ-шоу6+
- 6+28 мин
Шоу Насти и Вовы
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 6+26 мин
Шоу Насти и Вовы
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 6+24 мин
Шоу Насти и Вовы
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 6+30 мин
Шоу Насти и Вовы
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 6+26 мин
Шоу Насти и Вовы
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 6+31 мин
Шоу Насти и Вовы
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 6+30 мин
Шоу Насти и Вовы
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 6+26 мин
Шоу Насти и Вовы
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
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Шоу Насти и Вовы
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
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Шоу Насти и Вовы
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
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Шоу Насти и Вовы
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 6+32 мин
Шоу Насти и Вовы
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Ведущие приглашают в студию гостей — актеров, музыкантов, спортсменов, популярных блогеров, обсуждают с ними последние новости, изучают современные тренды и участвуют в веселых челленджах. В специальной рубрике «Ок, Таисия» ведущие с помощью комедийных скетчей раскрывают правила поведения в сети и основы кибербезопасности, показывая зрителям, как можно сделать так, чтобы проведенное в интернете время было максимально безопасным и полезным.
Сериал Шоу Насти и Вовы 2 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ААРежиссёр
Андрей
Абашкин
- Актёр
Владимир
Левченко
- НКАктриса
Настя
Князева
- ТСАктриса
Таисия
Скоморохова
- АЯАктриса
Анна-Мария
Янковская
- ЕКСценарист
Егор
Котыченко
- ЗЧСценарис�т
Захар
Чебаков
- ЛМПродюсер
Лев
Макаров
- Продюсер
Сахат
Дурсунов
- ААПродюсер
Андрей
Абашкин
- ИЛПродюсер
Иван
Лыкасов
- ИКХудожница
Инга
Карачкова
- ТЗХудожница
Тая
Золотая
- СБМонтажёр
Сергей
Бо�ровик
- АКОператор
Алексей
Костик
- ВКОператор
Валерий
Климов