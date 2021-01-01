Шоу Насти и Вовы (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Ведущие приглашают в студию гостей — актеров, музыкантов, спортсменов, популярных блогеров, обсуждают с ними последние новости, изучают современные тренды и участвуют в веселых челленджах. В специальной рубрике «Ок, Таисия» ведущие с помощью комедийных скетчей раскрывают правила поведения в сети и основы кибербезопасности, показывая зрителям, как можно сделать так, чтобы проведенное в интернете время было максимально безопасным и полезным.



Сериал Шоу Насти и Вовы 2 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.