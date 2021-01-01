Шоу Насти и Вовы. Сезон 2. Серия 1
Wink
Детям
Шоу Насти и Вовы
2-й сезон
1-я серия

Шоу Насти и Вовы (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.42021, Шоу Насти и Вовы. Сезон 2. Серия 1
ТВ-шоу6+

Сезоны и серии

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Сюжет

Ведущие приглашают в студию гостей — актеров, музыкантов, спортсменов, популярных блогеров, обсуждают с ними последние новости, изучают современные тренды и участвуют в веселых челленджах. В специальной рубрике «Ок, Таисия» ведущие с помощью комедийных скетчей раскрывают правила поведения в сети и основы кибербезопасности, показывая зрителям, как можно сделать так, чтобы проведенное в интернете время было максимально безопасным и полезным.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Шоу Насти и Вовы»

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