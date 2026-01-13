Щит и меч. Сезон 1. Серия 4
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Щит и меч
1-й сезон
4-я серия
9.81968, Щит и меч. Сезон 1. Серия 4
Драма, Военный18+
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Щит и меч (сериал, 1968) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Великая Отечественная война. Советский разведчик за несколько лет службы в абвере завоевывает расположение немецкого военного командования. Перевод в СС обеспечивает ему доступ к ценнейшей секретной информации...

Страна
СССР, Германия, Польша
Жанр
Военный, Приключения, Драма
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.7 IMDb