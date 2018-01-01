Wink
Сериалы
Щит и меч
Актёры и съёмочная группа сериала «Щит и меч»

Режиссёры

Владимир Басов

Режиссёр

Актёры

Валентина Титова

АктрисаНина
Наталья Величко

АктрисаЭльза
Георгий Мартынюк

АктёрАлексей Зубов / Алоис Хаген
Алексей Глазырин

Актёрмайор Штейнглиц
Олег Янковский

АктёрГенрих Шварцкопф

Сценаристы

Владимир Басов

Сценарист
Вадим Кожевников

Сценарист

Продюсеры

Виктор Цируль

Продюсер
С. Марин

Продюсер

Художники

Алексей Пархоменко

Художник
Валентин Перелётов

Художник

Композиторы

Вениамин Баснер

Композитор