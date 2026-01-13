Щит и меч (сериал, 1968) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Щит и меч. Сезон 1. Серия 1
Щит и меч
1-й сезон
1-я серия
9.81968, Щит и меч. Сезон 1. Серия 1
Драма, Военный12+
О сериале

Великая Отечественная война. Советский разведчик за несколько лет службы в абвере завоевывает расположение немецкого военного командования. Перевод в СС обеспечивает ему доступ к ценнейшей секретной информации...

Страна
СССР, Польша, Германия
Жанр
Военный, Приключения, Драма
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.7 IMDb