Северное сияние (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Писательница детективного жанра Агата Север пребывает в творческом кризисе и надеется обрести вдохновение в путешествии на один из островов Ладожского озера. Однако вместо приятной смены обстановки героиня получает враждебный прием местных жителей и внезапное исчезновение своей помощницы.



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