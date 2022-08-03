Wink
Сериалы
Сестра Джеки
1-й сезон
1-я серия

Сестра Джеки (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2009, Nurse Jackie
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Медсестра Джеки-волевая и талантливая, но очень испорченная и грубая женщина. Она пытается отыскать хоть какой-нибудь баланс между работой в центральной нью-йоркской больнице и сложной личной жизнью. Каждый рабочий день она делает выбор между собственными слабостями, докторами и пациентами

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сестра Джеки»