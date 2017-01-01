Секретная история комиксов Роберта Киркмана (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Большой фанат комиксов, а также создатель «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман на протяжении шести насыщенных серий рассказывает, как развивалось искусство, которое долгое время считали лишь детскими книжками с картинками.



Сложно представить современную культуру без комиксов. Их герои переместились на большие экраны, став главными персонажами многомиллионных блокбастеров. Выдающиеся графические романы ценя�тся не меньше, чем классическая проза. Но так было не всегда. Легендарный Стэн Ли в начале карьеры в комиксах стеснялся своей работы и мечтал стать «настоящим» писателем. Авторы Супермена годами боролись за то, чтобы их творчество оценили по достоинству. А позже издательство Image Comics с экспериментальными сериями пыталось всеми силами ворваться на рынок, уже занятый Marvel и DC.



О настоящих героях индустрии расскажут сам Стэн Ли, Кевин Смит, Мишель Родригес, Фамке Янссен и другие гости. Смотрите сериал «Секретная история комиксов Роберта Киркмана» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.



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