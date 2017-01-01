Секретная история комиксов Роберта Киркмана (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+41 мин
Секретная история комиксов Роберта Киркмана
Сезон 1 Серия 1
- 18+40 мин
Секретная история комиксов Роберта Киркмана
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Секретная история комиксов Роберта Киркмана
Сезон 1 Серия 4
- 18+41 мин
Секретная история комиксов Роберта Киркмана
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Секретная история комиксов Роберта Киркмана
Сезон 1 Серия 6
Сюжет
Большой фанат комиксов, а также создатель «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман на протяжении шести насыщенных серий рассказывает, как развивалось искусство, которое долгое время считали лишь детскими книжками с картинками.
Сложно представить современную культуру без комиксов. Их герои переместились на большие экраны, став главными персонажами многомиллионных блокбастеров. Выдающиеся графические романы ценя�тся не меньше, чем классическая проза. Но так было не всегда. Легендарный Стэн Ли в начале карьеры в комиксах стеснялся своей работы и мечтал стать «настоящим» писателем. Авторы Супермена годами боролись за то, чтобы их творчество оценили по достоинству. А позже издательство Image Comics с экспериментальными сериями пыталось всеми силами ворваться на рынок, уже занятый Marvel и DC.
О настоящих героях индустрии расскажут сам Стэн Ли, Кевин Смит, Мишель Родригес, Фамке Янссен и другие гости. Смотрите сериал «Секретная история комиксов Роберта Киркмана» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Документальные
Рейтинг
- РКРежиссёр
Рори
Карпф
- ДЮРежиссёр
Дэниэл
Юнге
- КРАктриса
Кери
Рассел
- Актёр
Стэн
Ли
- ГГАктриса
Галь
Гадот
- Актриса
Фамке
Янссен
- ПДАктриса
Пэтти
Дженкинс
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актёр
Кевин
Смит
- ТМАктёр
Тодд
МакФарлэйн
- РКАктёр
Роберт
Киркман
- ЧБАктёр
Чарльз
Браунштейн
- НААктёр
Нил
Адамс
- ММАктёр
Метод
Мэн
- ДЮСценарист
Дэниэл
Юнге
- РКСценарист
Рори
Карпф
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- ШФПродюсер
Шон
Ферст
- ДЮПродюсер
Дэниэл
Юнге
- ЧКХудожник
Чад
Кровчук
- БХХудожница
Беверли
Хюн
- ГБХудожник
Гарри
Брэр
- ДКОператор
Джед
Клемоу
- ДДКомпозитор
Джон
Дженнингс Бойд