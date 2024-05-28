Большой фанат комиксов, а также создатель «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман на протяжении шести насыщенных серий рассказывает, как развивалось искусство, которое долгое время считали лишь детскими книжками с картинками. Смотрите сериал «Секретная история комиксов Роберта Киркмана» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.



Сложно представить современную культуру без комиксов. Их герои переместились на большие экраны, став главными персонажами многомиллионных блокбастеров. Выдающиеся графические романы ценятся не меньше, чем классическая проза. Но так было не всегда. Легендарный Стэн Ли в начале карьеры в комиксах стеснялся своей работы и мечтал стать «настоящим» писателем. Авторы Супермена годами боролись за то, чтобы их творчество оценили по достоинству. А позже издательство Image Comics с экспериментальными сериями пыталось всеми силами ворваться на рынок, уже занятый Marvel и DC.



О настоящих героях индустрии расскажут сам Стэн Ли, Кевин Смит, Мишель Родригес, Фамке Янссен и другие гости. Смотрите сериал «Секретная история комиксов Роберта Киркмана» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

