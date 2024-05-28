Секретная история комиксов Роберта Киркмана (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+41 мин
Секретная история комиксов Роберта Киркмана
Сезон 1 Серия 1
- 18+0 мин
Секретная история комиксов Роберта Киркмана
Сезон 1 Серия 2
- 18+40 мин
Секретная история комиксов Роберта Киркмана
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Секретная история комиксов Роберта Киркмана
Сезон 1 Серия 4
- 18+41 мин
Секретная история комиксов Роберта Киркмана
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Секретная история комиксов Роберта Киркмана
Сезон 1 Серия 6
О сериале
Большой фанат комиксов, а также создатель «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман на протяжении шести насыщенных серий рассказывает, как развивалось искусство, которое долгое время считали лишь детскими книжками с картинками. Смотрите сериал «Секретная история комиксов Роберта Киркмана» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
Сложно представить современную культуру без комиксов. Их герои переместились на большие экраны, став главными персонажами многомиллионных блокбастеров. Выдающиеся графические романы ценятся не меньше, чем классическая проза. Но так было не всегда. Легендарный Стэн Ли в начале карьеры в комиксах стеснялся своей работы и мечтал стать «настоящим» писателем. Авторы Супермена годами боролись за то, чтобы их творчество оценили по достоинству. А позже издательство Image Comics с экспериментальными сериями пыталось всеми силами ворваться на рынок, уже занятый Marvel и DC.
О настоящих героях индустрии расскажут сам Стэн Ли, Кевин Смит, Мишель Родригес, Фамке Янссен и другие гости. Смотрите сериал «Секретная история комиксов Роберта Киркмана» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Документальный
Рейтинг
- РКРежиссёр
Рори
Карпф
- ДЮРежиссёр
Дэниэл
Юнге
- КРАктриса
Кери
Рассел
- Актёр
Стэн
Ли
- ГГАктриса
Галь
Гадот
- Актриса
Фамке
Янссен
- ПДАктриса
Пэтти
Дженкинс
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актёр
Кевин
Смит
- ТМАктёр
Тодд
МакФарлэйн
- РКАктёр
Роберт
Киркман
- ЧБАктёр
Чарльз
Браунштейн
- НААктёр
Нил
Адамс
- ММАктёр
Метод
Мэн
- ДЮСценарист
Дэниэл
Юнге
- РКСценарист
Рори
Карпф
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- ШФПродюсер
Шон
Ферст
- ДЮПродюсер
Дэниэл
Юнге
- ЧКХудожник
Чад
Кровчук
- БХХудожница
Беверли
Хюн
- ГБХудожник
Гарри
Брэр
- ДКОператор
Джед
Клемоу
- ДДКомпозитор
Джон
Дженнингс Бойд