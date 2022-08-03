Сашка (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Милена и Стас счастливы в браке и оба реализовались как профессионалы. У Стаса, известного пластического хирурга, своя клиника и очередь из пациентов. Милена — талантливый педагог и вот-вот станет учителем года. Осталось решить только одну проблему — родить ребенка, о котором пара так мечтает.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- СКРежиссёр
Сергей
Крутин
- ЕШАктриса
Ева
Шевченко-Головко
- Актриса
Лянка
Грыу
- АКАктёр
Артём
Карасёв
- АПАктёр
Александр
Печерица
- ПВАктриса
Полина
Василина
- Актриса
Олеся
Островская
- ИКАктёр
Игорь
Крикунов
- ЕБАктёр
Евгений
Бондарский
- АМАктриса
Антонина
Макарчук
- ТМАктриса
Тамара
Морозова
- ОССценарист
Ольга
Слисаренко
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- АОХудожница
Алена
Остапенко
- АООператор
Александр
Оноприенко
- МККомпозитор
Максим
Корнилюк