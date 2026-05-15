Самая народная программа (сериал, 2026) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
8.62026, Самая народная программа. Сезон 2. Серия 6
ТВ-шоу18+
- 18+45 мин
Самая народная программа
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Самая народная программа
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+48 мин
Самая народная программа
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+48 мин
Самая народная программа
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Самая народная программа
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+48 мин
Самая народная программа
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+47 мин
Самая народная программа
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
Самая народная программа
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+48 мин
Самая народная программа
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 18+46 мин
Самая народная программа
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 18+46 мин
Самая народная программа
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 18+46 мин
Самая народная программа
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
- 18+47 мин
Самая народная программа
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
О сериале
Еженедельный потребительский проект о народной смекалке и различных предметах быта, которые можно сделать своими руками.
В каждой программе ведущий делится инструкциями, как из чего-то ненужного сделать что-то очень нужное в доме или на приусадебном участке. В выпуске могут принимать участие зрители, которые делятся своими самоделками и хитростями. Главная идея проекта - сделай это сам.