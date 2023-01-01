Самая народная программа. Сезон 1
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Самая народная программа
1-й сезон

Самая народная программа (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Самая народная программа. Сезон 1 107 серий
ТВ-шоу16+

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1-й сезон

Сюжет

Еженедельный потребительский проект о народной смекалке и различных предметах быта, которые можно сделать своими руками.

В каждой программе ведущий делится инструкциями, как из чего-то ненужного сделать что-то очень нужное в доме или на приусадебном участке. В выпуске могут принимать участие зрители, которые делятся своими самоделками и хитростями. Главная идея проекта - сделай это сам.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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