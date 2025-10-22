Самая народная программа (сериал, 2024) сезон 1 серия 137 смотреть онлайн бесплатно

Самая народная программа. Сезон 1. Серия 137
Еженедельный потребительский проект о народной смекалке и различных предметах быта, которые можно сделать своими руками.

В каждой программе ведущий делится инструкциями, как из чего-то ненужного сделать что-то очень нужное в доме или на приусадебном участке. В выпуске могут принимать участие зрители, которые делятся своими самоделками и хитростями. Главная идея проекта - сделай это сам.

