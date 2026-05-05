Самая народная программа. Сезон 2. Серия 5
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Самая народная программа
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Самая народная программа (сериал, 2026) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.62026, Самая народная программа. Сезон 2. Серия 5
ТВ-шоу18+

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О сериале

Еженедельный потребительский проект о народной смекалке и различных предметах быта, которые можно сделать своими руками.

В каждой программе ведущий делится инструкциями, как из чего-то ненужного сделать что-то очень нужное в доме или на приусадебном участке. В выпуске могут принимать участие зрители, которые делятся своими самоделками и хитростями. Главная идея проекта - сделай это сам.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
46 мин / 00:46

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