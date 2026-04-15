Самая народная программа (сериал, 2026) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
8.62026, Самая народная программа. Сезон 2. Серия 3
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О сериале
Еженедельный потребительский проект о народной смекалке и различных предметах быта, которые можно сделать своими руками.
В каждой программе ведущий делится инструкциями, как из чего-то ненужного сделать что-то очень нужное в доме или на приусадебном участке. В выпуске могут принимать участие зрители, которые делятся своими самоделками и хитростями. Главная идея проекта - сделай это сам.