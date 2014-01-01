Самара. Сезон 2. Серия 1
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Самара (сериал, 2014) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2014, Самара. Сезон 2. Серия 1
Мелодрамы, Драмы18+

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Сюжет

Молодой врач Олег Самарин по прозвищу «Самара» продолжает работу на скорой помощи. Точнее, он не врач, а фельдшер и по совместительству вечный студент, которому недосуг получить диплом и стать врачом. Хотя если есть врачи по недоразумению и врачи по призванию, то Самарин явно относится к числу последних: каждый день он вместе со своим бесшабашным напарником, водителем Михалычем, спасает жизни людей.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Самара»