Самара (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

Молодой врач Олег Самарин по прозвищу «Самара» продолжает работу на скорой помощи. Точнее, он не врач, а фельдшер и по совместительству вечный студент, которому недосуг получить диплом и стать врачом. Хотя если есть врачи по недоразумению и врачи по призванию, то Самарин явно относится к числу последних: каждый день он вместе со своим бесшабашным напарником, водителем Михалычем, спасает жизни людей.

