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Сама дура (сериал, 2021) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Маша сталкивается с вызовами взрослой жизни, а Кристина пытается разобраться в отношениях с Денисом. Что бывает, когда каждый день — это настоящая катастрофа, расскажет драмеди «Сама дура», 2 сезон которого уже доступен на Wink.
Во втором сезоне сериала о сестрах, которые постоянно ссорятся друг с другом, Маше и Кристине предстоят новые испытания. Очередной конфликт девушек приводит к публичному унижению Кристины из-за неудачных фоток. Маша разочаровывается в себе, проиграв на музыкальном конкурсе. Знакомство со знаменитым блогером приносит обеим сестрам одни проблемы. Кроме того, Маша пытается доказать сестре, что у нее могут быть собственные друзья, а Кристина подозревает Денчика в измене.
Их успехи и неудачи покажет сериал «Сама дура». 2 сезон смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- АЗРежиссёр
Анна
Зайцева
- Актриса
Полина
Гухман
- ЕИАктриса
Елизавета
Ищенко
- ЕСАктриса
Екатерина
Строгова
- ССАктёр
Сергей
Сафронов
- Актёр
Богдан
Голощук
- АСАктёр
Александр
Сергеев
- АТАктёр
Александр
Трубин
- ОЧАктёр
Олег
Чевелев-Тополь
- ИГАктёр
Игорь
Гудеев
- АШАктёр
Андрей
Шишков
- ИЗАктёр
Иван
Злобин
- Актёр
Даня
Киселёв
- МТАктриса
Мария
Тимохова
- ЕБСценарист
Евгения
Богомякова
- ДМСценарист
Дарья
Масловская
- ДССценарист
Дарья
Свириденко
- ЮГСценарист
Юлия
Галлямова
- НШСценарист
Наталья
Шинелева
- АКСценарист
Анастасия
Классен
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- ОГСценарист
Оксана
Гречко
- АШПродюсер
Анна
Шалашина
- СМПродюсер
Софья
Митрофанова
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- МКПродюсер
Марина
Катая
- АМПродюсер
Ашот
Месропян
- ОШПродюсер
Олег
Шашков
- КГПродюсер
Константин
Гурьянов
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- АДХудожник
Антон
Дериглазов
- АКМонтажёр
Алексей
Кумакшин
- ЕВОператор
Егор
Ветохин
- ВКОператор
Владимир
Клягин