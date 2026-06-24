Маша сталкивается с вызовами взрослой жизни, а Кристина пытается разобраться в отношениях с Денисом. Что бывает, когда каждый день — это настоящая катастрофа, расскажет драмеди «Сама дура», 2 сезон которого уже доступен на Wink.



Во втором сезоне сериала о сестрах, которые постоянно ссорятся друг с другом, Маше и Кристине предстоят новые испытания. Очередной конфликт девушек приводит к публичному унижению Кристины из-за неудачных фоток. Маша разочаровывается в себе, проиграв на музыкальном конкурсе. Знакомство со знаменитым блогером приносит обеим сестрам одни проблемы. Кроме того, Маша пытается доказать сестре, что у нее могут быть собственные друзья, а Кристина подозревает Денчика в измене.



Их успехи и неудачи покажет сериал «Сама дура». 2 сезон смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink.

