9.22021, Сама дура. Сезон 2. Серия 5
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»
Сама дура (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Две сестры подросткового возраста не могут найти согласия ни в чем. Каждая пытается нащупать свой путь в жизни и вырваться из-под опеки родителей, из-за чего они постоянно попадают в переплеты, из которых выходят с помощью друг друга и собственной находчивости.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- АЗРежиссёр
Анна
Зайцева
- Актриса
Полина
Гухман
- ЕИАктриса
Елизавета
Ищенко
- ЕСАктриса
Екатерина
Строгова
- ССАктёр
Сергей
Сафронов
- Актёр
Богдан
Голощук
- АСАктёр
Александр
Сергеев
- АТАктёр
Александр
Трубин
- ОЧАктёр
Олег
Чевелев-Тополь
- ИГАктёр
Игорь
Гудеев
- АШАктёр
Андрей
Шишков
- ИЗАктёр
Иван
Злобин
- Актёр
Даня
Киселёв
- МТАктриса
Мария
Тимохова
- ЕБСценарист
Евгения
Богомякова
- ДМСценарист
Дарья
Масловская
- ДССценарист
Дарья
Свириденко
- ЮГСценарист
Юлия
Галлямова
- НШСценарист
Наталья
Шинелева
- АКСценарист
Анастасия
Классен
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- ОГСценарист
Оксана
Гречко
- АШПродюсер
Анна
Шалашина
- СМПродюсер
Софья
Митрофанова
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- МКПродюсер
Марина
Катая
- АМПродюсер
Ашот
Месропян
- ОШПродюсер
Олег
Шашков
- КГПродюсер
Константин
Гурьянов
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- АДХудожник
Антон
Дериглазов
- АКМонтажёр
Алексей
Кумакшин
- ЕВОператор
Егор
Ветохин
- ВКОператор
Владимир
Клягин