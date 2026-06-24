Сама дура. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Сама дура
2-й сезон
1-я серия
9.42021, Сама дура. Сезон 2. Серия 1
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»

Сама дура (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Две сестры подросткового возраста не могут найти согласия ни в чем. Каждая пытается нащупать свой путь в жизни и вырваться из-под опеки родителей, из-за чего они постоянно попадают в переплеты, из которых выходят с помощью друг друга и собственной находчивости.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Сама дура»