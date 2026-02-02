WinkСериалыРыбка золотая1-й сезон4-я серия
9.32024, Рыбка золотая. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
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Рыбка золотая (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Надя замужем за Игорем уже десять лет. Он создал успешный строительный бизнес, а она помогает ему в качестве юриста. Крупная сделка в родном городе Нади приостанавливается из-за нежелания одного человека продавать свой участок. И она отправляется в Рыбинск решать проблему. Надя собирает сведения об упрямом землевладельце. Оказывается, Андрею принадлежит только половина дома, а вторая — его бывшей жене. Женщина готова к продаже, а вот Андрей — нет. Все попытки столичной юристки уговорить Андрея не приносят успеха, поэтому Надя идёт на отчаянный шаг: покупает половину его дома и начинает отравлять ему жизнь, вынуждая к продаже. Соревнуясь в создании невыносимых друг для друга условий жизни, они сами не замечают, как начинают сближаться.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- Режиссёр
Александр
Мохов
- ОБАктриса
Орит
Блейзер
- НКАктёр
Никита
Конкин
- АКАктриса
Анна
Карышева
- ЕААктёр
Ефим
Архипов
- ЛЗАктёр
Лев
Зайд
- ММСценарист
Марина
Мелексетян
- ЕМСценарист
Евгения
Михайлова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕМПродюсер
Екатерина
Мирошникова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- КБКомпозитор
Константин
Борисов
- МБКомпозитор
Максим
Бугаков
- ТГКомпозитор
Тимофей
Гаврилов