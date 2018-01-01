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Сериалы
Рыбка золотая
Актёры и съёмочная группа сериала «Рыбка золотая»

Актёры и съёмочная группа сериала «Рыбка золотая»

Режиссёры

Александр Мохов

Александр Мохов

Режиссёр

Актёры

Орит Блейзер

Орит Блейзер

Актриса
Никита Конкин

Никита Конкин

Актёр
Анна Карышева

Анна Карышева

Актриса
Ефим Архипов

Ефим Архипов

Актёр
Лев Зайд

Лев Зайд

Актёр

Сценаристы

Марина Мелексетян

Марина Мелексетян

Сценарист
Евгения Михайлова

Евгения Михайлова

Сценарист

Продюсеры

Марина Тернавская

Марина Тернавская

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Екатерина Мирошникова

Екатерина Мирошникова

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер

Композиторы

Константин Борисов

Константин Борисов

Композитор
Максим Бугаков

Максим Бугаков

Композитор
Тимофей Гаврилов

Тимофей Гаврилов

Композитор