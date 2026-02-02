Рыбка золотая. Сезон 1. Серия 3
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Рыбка золотая
1-й сезон
3-я серия
9.32024, Рыбка золотая. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
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Рыбка золотая (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Надя замужем за Игорем уже десять лет. Он создал успешный строительный бизнес, а она помогает ему в качестве юриста. Крупная сделка в родном городе Нади приостанавливается из-за нежелания одного человека продавать свой участок. И она отправляется в Рыбинск решать проблему. Надя собирает сведения об упрямом землевладельце. Оказывается, Андрею принадлежит только половина дома, а вторая — его бывшей жене. Женщина готова к продаже, а вот Андрей — нет. Все попытки столичной юристки уговорить Андрея не приносят успеха, поэтому Надя идёт на отчаянный шаг: покупает половину его дома и начинает отравлять ему жизнь, вынуждая к продаже. Соревнуясь в создании невыносимых друг для друга условий жизни, они сами не замечают, как начинают сближаться.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.6 КиноПоиск