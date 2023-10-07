Рогов в деле. Сезон 5. Серия 7
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Рогов в деле
5-й сезон
7-я серия

Рогов в деле (сериал, 2023) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.92023, Рогов в деле. Сезон 5. Серия 7
ТВ-шоу, Реалити - шоу16+

Сезоны и серии

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О сериале

Изменить стиль, прическу, оправиться после серьезной болезни, прийти в себя после сильного потрясения — стилист Александр Рогов принимает героев своего шоу такими, какие они есть, и делает их еще лучше.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.3 КиноПоиск