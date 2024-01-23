Рогов в деле (сериал, 2020) сезон 5 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Реалити-шоу «Рогов в деле», которое можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink, — фактически продолжение другого проекта, «Рогов в городе», где Александр путешествовал по городам России и консультировал женщин, мечтающих преобразиться внешне.



В новом шоу дело не ограничится внешностью — за героев возьмутся опытные косметологи, диетологи, тренеры, врачи, психологи. Дизайнер интерьеров посоветует, как обустроить квартиру, инструктор по вождению поможет уверенно чувствовать себя за рулем, а фотограф сделает памятные кадры. Все вместе они покажут, как начать жить заново.

