Родина. Сезон 1. Серия 9
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Родина (сериал, 2011) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

9.12011, Homeland
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

Психологический триллер, в центре действия которого агент ЦРУ Кэрри Андерсон и ее главный подозреваемый в терроризме Николас Броди. Она попытается узнать всю правду о Броди и предотвратить, если подозрения подтвердятся, новую террористическую атаку на США.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родина»

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