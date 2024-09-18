WinkСериалыРезервисты1-й сезон6-я серия
9.02024, Резервисты. Сезон 1. Серия 6
Драма18+
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Резервисты (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
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О сериале
Молодые люди после начала мобилизации отправляются из Донецка в Мариуполь. Сериал «Резервисты» — военная драма, основанная на реальных историях солдат.
2022 год. На Донбассе объявляют мобилизацию, и молодежь постепенно отправляется на фронт. Федя — ничем не примечательный студент, который, тем не менее, уходит на службу добровольцем, несмотря на непонимание близких. Вот только фронтовые условия далеки от идеальных: молодые бойцы еще даже не умеют держать в руках оружие, а уже вынуждены выполнять боевые задачи. Все ради того, чтобы дойти до Мариуполя.
О судьбах неопытных солдат расскажет многосерийная драма «Резервисты» 2024 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
5.8 IMDb