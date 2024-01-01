Резервисты (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Молодые люди после начала мобилизации отправляются из Донецка в Мариуполь. Сериал «Резервисты» — военная драма, основанная на реальных историях солдат.
2022 год. На Донбассе объявляют мобилизацию, и молодежь постепенно отправляется на фронт. Федя — ничем не примечательный студент, который, тем не менее, уходит на службу добровольцем, несмотря на непонимание близких. Вот только фронтовые условия далеки от идеальных: молодые бойцы еще даже не умеют держать в руках оружие, а уже вынуждены выполнять боевые задачи. Все ради того, чтобы дойти до Мариуполя.
О судьбах неопытных солдат расскажет многосерийная драма«Резервисты» 2024 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.
