Резервисты (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Драма18+

Молодые люди после начала мобилизации отправляются из Донецка в Мариуполь. Сериал «Резервисты» — военная драма, основанная на реальных историях солдат.

2022 год. На Донбассе объявляют мобилизацию, и молодежь постепенно отправляется на фронт. Федя — ничем не примечательный студент, который, тем не менее, уходит на службу добровольцем, несмотря на непонимание близких. Вот только фронтовые условия далеки от идеальных: молодые бойцы еще даже не умеют держать в руках оружие, а уже вынуждены выполнять боевые задачи. Все ради того, чтобы дойти до Мариуполя.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.1 IMDb