Резервисты
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Резервисты
9.02024, Резервисты 1 сезон
Драмы18+

Резервисты (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодые люди отправляются на фронт после начала мобилизации. Военная драма Владимира Аграновича, основанная на реальных историях солдат. Сериал «Резервисты» 2024 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink.

События первого сезона начинаются в феврале 2022, после объявления мобилизации на Донбассе. Вчерашний студент Федя решает добровольно пойти на фронт, несмотря на сопротивление всей семьи. Вместе с такими же неопытными ребятами он попадает на передовую. Бойцы едва научились держать оружие, они сталкиваются со сложными испытаниями и суровыми условиями, но стремятся выполнить свою задачу — добраться до Мариуполя.

Что ждет этих молодых солдат? Смотрите сериал «Резервисты» — онлайн на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

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