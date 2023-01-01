Резервисты (сериал, 2024) смотреть онлайн

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Молодые люди отправляются на фронт после начала мобилизации. Военная драма Владимира Аграновича, основанная на реальных историях солдат. Сериал «Резервисты» 2024 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink.



События первого сезона начинаются в феврале 2022, после объявления мобилизации на Донбассе. Вчерашний студент Федя решает добровольно пойти на фронт, несмотря на сопротивление всей семьи. Вместе с такими же неопытными ребятами он попадает на передовую. Бойцы едва научились держать оружие, они сталкиваются со сложными испытаниями и суровыми условиями, но стремятся выполнить свою задачу — добраться до Мариуполя.



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