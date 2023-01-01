Резервисты (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+28 мин
Резервисты
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+26 мин
Резервисты
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+29 мин
Резервисты
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+32 мин
Резервисты
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+26 мин
Резервисты
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+39 мин
Резервисты
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+31 мин
Резервисты
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+39 мин
Резервисты
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Молодые люди отправляются на фронт после начала мобилизации. Военная драма Владимира Аграновича, основанная на реальных историях солдат. Сериал «Резервисты» 2024 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink.
События первого сезона начинаются в феврале 2022, после объявления мобилизации на Донбассе. Вчерашний студент Федя решает добровольно пойти на фронт, несмотря на сопротивление всей семьи. Вместе с такими же неопытными ребятами он попадает на передовую. Бойцы едва научились держать оружие, они сталкиваются со сложными испытаниями и суровыми условиями, но стремятся выполнить свою задачу — добраться до Мариуполя.
Что ждет этих молодых солдат? Смотрите сериал «Резервисты» — онлайн на видеосервисе Wink.
Все сезоны сериала Рез�ервисты смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.