Резервисты. Сезон 1. Серия 2
Wink
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Резервисты
1-й сезон
2-я серия
9.02024, Резервисты. Сезон 1. Серия 2
Драмы18+

Резервисты (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодые люди после начала мобилизации отправляются из Донецка в Мариуполь. Сериал «Резервисты» — военная драма, основанная на реальных историях солдат.

2022 год. На Донбассе объявляют мобилизацию, и молодежь постепенно отправляется на фронт. Федя — ничем не примечательный студент, который, тем не менее, уходит на службу добровольцем, несмотря на непонимание близких. Вот только фронтовые условия далеки от идеальных: молодые бойцы еще даже не умеют держать в руках оружие, а уже вынуждены выполнять боевые задачи. Все ради того, чтобы дойти до Мариуполя.

О судьбах неопытных солдат расскажет многосерийная драма«Резервисты» 2024 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

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