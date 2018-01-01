WinkСериал�ыРешала (2018)1-й сезон6-я серия
8.92018, Решала (2018). Сезон 1. Серия 6
Криминал, Документальные16+
Этот сериал пока недоступен
Решала (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сюжет
Брутальный борец за справедливость защищает граждан от злоумышленников. Каждый выпуск – это реальная история разоблачения коварных махинаторов, жертвы которых обращаются за помощью к ведущему шоу Вл�аду Чижову.
Сериал Решала (2018) 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.