Решала (2018) (сериал, 2018) сезон 15 смотреть онлайн

О сериале
Брутальный борец за справедливость защищает граждан от злоумышленников. Каждый выпуск – это реальная история разоблачения коварных махинаторов, жертвы которых обращаются за помощью к ведущему шоу Владу Чижову.
