WinkСериалыРешала (2018)2-й сезон
Решала (2018) (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн
8.92018, Решала (2018). Сезон 2 14 серий
Криминал, Документальный16+
Сезоны и серии
- 16+49 мин
Решала (2018)
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Решала (2018)
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 16+49 мин
Решала (2018)
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 16+49 мин
Решала (2018)
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 16+49 мин
Решала (2018)
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Решала (2018)
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Решала (2018)
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 16+48 мин
Решала (2018)
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 16+49 мин
Решала (2018)
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Решала (2018)
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 16+48 мин
Решала (2018)
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 16+48 мин
Решала (2018)
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
- 16+49 мин
Решала (2018)
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
- 16+48 мин
Решала (2018)
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
О сериале
Брутальный борец за справедливость защищает граждан от злоумышленников. Каждый выпуск – это реальная история разоблачения коварных махинаторов, жертвы которых обращаются за помощью к ведущему шоу Владу Чижову.
Сериал Решала (2018) 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.