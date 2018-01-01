WinkСериалыРешала (2018)1-й сезон17-я серия
8.92018, Решала (2018). Сезон 1. Серия 17
Криминал, Документальные16+
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Решала (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
Сюжет
Брутальный борец за справедливость защищает граждан от злоумышленников. Каждый выпуск – это реальная история разоблачения коварных махинаторов, жертвы которых обращаются за помощью к ведущему шоу Владу Чижову.
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