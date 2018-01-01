Решала (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Решала (2018). Сезон 1. Серия 5
Решала (2018)
1-й сезон
5-я серия
8.92018, Решала (2018). Сезон 1. Серия 5
Криминал, Документальный18+

Брутальный борец за справедливость защищает граждан от злоумышленников. Каждый выпуск – это реальная история разоблачения коварных махинаторов, жертвы которых обращаются за помощью к ведущему шоу Владу Чижову.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Документальный
Время
47 мин / 00:47

