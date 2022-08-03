9.02021, Ребенок с гарантией. Серия 3
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Ребенок с гарантией (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Агния — успешная адвокатесса. У нее есть деньги и любимый муж, но нет детей из-за проблем со здоровьем. Ребенка из детдома она брать не хочет — боится, что он может оказаться больным. Однажды она встречает беременную женщину, готовую отдать своего малыша, но все это оказывается лишь частью интриги, которая способна полностью разрушить Агнии жизнь.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- РТРежиссёр
Роман
Ткаченко
- Актриса
Дарья
Храмцова
- ПНАктриса
Полина
Носыхина
- АЕАктёр
Артемий
Егоров
- АСАктриса
Александра
Сизоненко
- ВЗАктёр
Владимир
Заец
- ЮФАктёр
Юрий
Фелипенко
- КОАктёр
Константин
Октябрьский
- АКАктриса
Алёна
Курта
- ЕКАктриса
Екатерина
Кистень
- ГКАктриса
Галина
Кобзарь-Слободюк
- ВКСценарист
Виктория
Кошелева
- СДПродюсер
Сергей
Демидов
- ВБХудожник
Виктория
Бигунова
- ИЩОператор
Игорь
Щербаков
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев