Пьянящий ветер юности (сериал, 2022) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн

Пьянящий ветер юности. Сезон 2. Серия 24
Пьянящий ветер юности
2-й сезон
24-я серия
8.92022, Shaonian Bai Ma Zui Chun Feng
Аниме, Фэнтези18+
Продолжение захватывающей истории молодого аристократа-винодела уже ждет вас в аниме «Пьянящий ветер юности» (2 сезон) на Wink. Не пропустите китайское фэнтези, где переплетаются боевые искусства, древние тайны и искренние чувства.

Во втором сезоне Байли Дун Цзюнь продолжает свой непростой путь. Вы снова встретитесь с любимыми персонажами и узнаете, как меняются их судьбы в мире, где сила и честь соседствуют с коварством и предательством. Главный герой, отвергавший традиции, но страстно влюбленный в виноделие, теперь сталкивается с новыми испытаниями. Его решение возглавить команду героев, чтобы остановить Е Дин Чжи (бывшего Е Юня), втянутого в опасную интригу, приводит к череде опасных событий. Сможет ли Байли Дун Цзюнь спасти лучшего друга и защитить людей от угрозы?

Откройте для себя новые грани аниме «Пьянящий ветер юности»! Мультсериал (2022) онлайн с русской озвучкой в хорошем качестве доступен на Wink.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Аниме
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.1 IMDb