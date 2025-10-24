История о дружбе, судьбе и... виноделии: аниме «Пьянящий ветер юности» (2022) ждет вас на Wink. Увлекательный приквел китайского фэнтези «Ювенильная песня».



Молодой наследник Байли Дун Цзюнь рос, пренебрегая поэзией, книгами и боевыми искусствами. Его страстью всегда было виноделие, и он стремился создавать уникальные вина. Со временем герой достигает в этом высочайшего мастерства, но жизнь готовит ему неожиданные испытания. Решив открыть свою лавку, Байли Дун Цзюнь оказывается в центре конфликта между двумя могущественными семьями, а затем поступает в лучшую школу боевых искусств. Там он находит верных друзей, вместе с которыми ему предстоит пройти через множество опасных приключений, коварных ловушек и триумфальных побед.



Сможет ли аристократ остаться верным своим убеждениям и выйти победителем из смертельной борьбы? Ответы на эти вопросы вы найдете в китайском мультсериале «Пьянящий ветер юности» (2022). Смотреть аниме онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на Wink!

