Пьянящий ветер юности (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

О сериале
За 20 лет до событий «Ювенильной песни» начинается история юноши, чье сердце покорила красота виноделия, а не сила меча. Аниме «Пьянящий ветер юности», 1 сезон которого ждет вас на Wink, повествует об опасном и увлекательном пути героя.
В первом сезоне вы познакомитесь с необычным молодым человеком — Байли Дун Цзюнем, владельцем поместья Чжэньси. В отличие от сверстников, увлеченных боевыми искусствами и древними текстами, он посвятил себя виноделию. Путь героя начался с детской клятвы стать «винным бессмертным». Эта клятва, данная другу детства Е Юню, изменила его жизнь. Судьба привела Байли в престижную школу боевых искусств, но любовь к вину не угасла. В этой школе он не только освоил боевые искусства, но и нашел новых друзей, среди которых снова встретил Е Юня, теперь известного как Е Дин Чжи.
Какие испытания ждут их впереди, вы узнаете в китайском аниме «Пьянящий ветер юности» (2022). Смотреть онлайн мультсериал вы можете прямо сейчас на Wink!