Wink
Сериалы
Пьянящий ветер юности
Актёры и съёмочная группа сериала «Пьянящий ветер юности»

Актёры и съёмочная группа сериала «Пьянящий ветер юности»

Актёры

Су Шанцин

Су Шанцин

Su Shangqing
АктёрBaili Dongjun
Цянь Вэньцин

Цянь Вэньцин

Qian Wenqing
АктёрGu Jianmen
Сюй Цзяци

Сюй Цзяци

Xu Jiaqi
АктрисаYueyao
Чжан Бохэн

Чжан Бохэн

Zhang Boheng
АктёрLei Mengsha
Чжан Фучжэн

Чжан Фучжэн

Zhang Fuzheng
АктёрSikong Changfeng
Чжао И

Чжао И

Zhao Yi
АктёрXiao Ruofeng
Яо Лэй

Яо Лэй

Yao Lei
АктёрBai Fa Xian

Продюсеры

Цай Хуайцзюнь

Цай Хуайцзюнь

Cai Huaijun
Продюсер