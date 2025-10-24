Пьянящий ветер юности (сериал, 2022) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 18+20 мин
Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 18+20 мин
Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
- 18+19 мин
Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
- 18+19 мин
Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 18Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 19Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 20Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 21Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 22Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 23Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 24Бесплатно
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Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 25Бесплатно
- 18+20 мин
Пьянящий ветер юности
Сезон 2 Серия 26Бесплатно
О сериале
Продолжение захватывающей истории молодого аристократа-винодела уже ждет вас в аниме «Пьянящий ветер юности» (2 сезон) на Wink. Не пропустите китайское фэнтези, где переплетаются боевые искусства, древние тайны и искренние чувства.
Во втором сезоне Байли Дун Цзюнь продолжает свой непростой путь. Вы снова встретитесь с любимыми персонажами и узнаете, как меняются их судьбы в мире, где сила и честь соседствуют с коварством и предательством. Главный герой, отвергавший традиции, но страстно влюбленный в виноделие, теперь сталкивается с новыми испытаниями. Его решение возглавить команду героев, чтобы остановить Е Дин Чжи (бывшего Е Юня), втянутого в опасную интригу, приводит к череде опасных событий. Сможет ли Байли Дун Цзюнь спасти лучшего друга и защитить людей от угрозы?
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