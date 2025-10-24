Пьянящий ветер юности (сериал, 2022) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн
О сериале
Продолжение захватывающей истории молодого аристократа-винодела уже ждет вас в аниме «Пьянящий ветер юности» (2 сезон) на Wink. Не пропустите китайское фэнтези, где переплетаются боевые искусства, древние тайны и искренние чувства.
Во втором сезоне Байли Дун Цзюнь продолжает свой непростой путь. Вы снова встретитесь с любимыми персонажами и узнаете, как меняются их судьбы в мире, где сила и честь соседствуют с коварством и предательством. Главный герой, отвергавший традиции, но страстно влюбленный в виноделие, теперь сталкивается с новыми испытаниями. Его решение возглавить команду героев, чтобы остановить Е Дин Чжи (бывшего Е Юня), втянутого в опасную интригу, приводит к череде опасных событий. Сможет ли Байли Дун Цзюнь спасти лучшего друга и защитить людей от угрозы?
Откройте для себя новые грани аниме «Пьянящий ветер юности»! Мультсериал (2022) онлайн с русской озвучкой в хорошем качестве доступен на Wink.