Пуффины непобедимые (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

Анимационный сериал для юных зрителей, в котором пятерка птиц из Арктики получает сверхспособности. Жили-были Диди, Пай, Тик, Так и их мудрый наставник Джонни. Когда-то они были обычными птичками, работавшими на коварного Отто фон Моржуса, но все поменялось, когда неподалеку от их жилища приземлился странный метеорит. От него они получили суперсилы, став настоящими супергероями. Теперь ребята встают на защиту своих друзей и природы! От кого? Конечно от Отто, который не перестает своими подлостями отравлять жизнь окружающим. Команда суперпуффинов не раз спасет выдр Леопольда и Берту, разрушит планы фон Моржуса на захват власти в городе и найдет выход из самых сложных передряг.

