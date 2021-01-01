Пуффины непобедимые (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

WinkДетямПуффины непобедимые1-й сезон21-я серия
2021, Puffins Impossible
Мультсериалы, Семейный
Пуффины непобедимые (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 21
О сериале
Анимационный сериал для юных зрителей, в котором пятерка птиц из Арктики получает сверхспособности. Жили-были Диди, Пай, Тик, Так и их мудрый наставник Джонни. Когда-то они были обычными птичками, работавшими на коварного Отто фон Моржуса, но все поменялось, когда неподалеку от их жилища приземлился странный метеорит. От него они получили суперсилы, став настоящими супергероями. Теперь ребята встают на защиту своих друзей и природы! От кого? Конечно от Отто, который не перестает своими подлостями отравлять жизнь окружающим. Команда суперпуффинов не раз спасет выдр Леопольда и Берту, разрушит планы фон Моржуса на захват власти в городе и найдет выход из самых сложных передряг.
СтранаСербия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
7.4 IMDb
- Режиссёр
Милош
Бикович
- НДРежиссёр
Никола
Джюричко
- Актёр
Джонни
Депп
- ММАктёр
Марко
Маркович
- ДНАктриса
Душица
Новакович
- АОАктриса
Аня
Орель
- ОДАктёр
Огнен
Дренянин
- БХАктёр
Боян
Хлишч
- ИЗСценарист
Иван
Зекич
- Продюсер
Милош
Бикович
- ТЖПродюсер
Татьяна
Жежель Гойкович
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- Актёр дубляжа
Милош
Бикович
- АЯАктриса дубляжа
Амина
Яковлева
- АААктриса дубляжа
Анжелика
Автаева
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- СНКомпозитор
Слободан
Негич