Просветленная. Сезон 2. Серия 6
Wink
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Просветленная
2-й сезон
6-я серия

Просветленная (сериал, 2013) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

8.02013, Enlightened
Драмы, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Карьеристка из топ-менеджмента крупной корпорации возвращается из отпуска просветленной. Она прошла тренинг личностного роста, знает отныне, как надо жить, и намерена обучить этому сотрудников. Безжалостная офисная стерва превращается в воина света, но окружающим трудно в это поверить.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Просветленная»

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