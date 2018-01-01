ПроСТО кухня. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
ПроСТО кухня
3-й сезон
1-я серия
9.32018, ПроСТО кухня. Сезон 3. Серия 1
ТВ-шоу12+

ПроСТО кухня (сериал, 2018) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон

Сюжет

Свежее и позитивное кулинарное шоу, получившее народную премию Food Show Awards 2018 в номинации «Новая кулинарная телепрограмма». Известный шеф-повар Александр Белькович учит зрителей готовить оригинальные вкусные блюда и доказывает, что впечатляющий обед может обойтись всего в сто рублей.

Сериал ПроСТО кухня 3 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

8.4 КиноПоиск