ПроСТО кухня. Сезон 19. Серия 5
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Сериалы
ПроСТО кухня
19-й сезон
5-я серия
9.42017, ПроСТО кухня. Сезон 19. Серия 5
Реалити - шоу12+

ПроСТО кухня (сериал, 2017) сезон 19 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Свежее и позитивное кулинарное шоу, получившее народную премию Food Show Awards 2018 в номинации «Новая кулинарная телепрограмма». Известный шеф-повар Александр Белькович учит зрителей готовить оригинальные вкусные блюда и доказывает, что впечатляющий обед может обойтись всего в сто рублей.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

8.5 КиноПоиск